اعرف مستوى ضغط دمك من هاتفك



يُعتبر تطبيق Heart Habit أحد أفضل التطبيقات المتاحة لمستخدمي هواتف آيفون وساعة آبل الذكية لتتبع ضغط الدم على أساس يومي.



حيث تم تطوير التطبيق بالتعاون مع مجموعة من الأطباء والصيادلة وأخصائي التغذية في عدة جامعات أميركية من بينها جامعة ستانفورد.



ويحتاج التطبيق لعدة ثوانٍ أسبوعياً فقط لتتبع ومراقبة ضغط الدم والتفاصيل المرتبطة به كالإجهاد ومعدل الصوديوم وتناول الأدوية إن وجدت.



ويتكامل التطبيق مع ساعة آبل الذكية أو سوار فيتبيت مع قدرتها على استيراد المعلومات الصحية من تطبيق HealthKit تلقائياً.



ويساعد التطبيق المستخدمين على تحقيق معدلات طبيعية لضغط الدم وذلك عبر تقديم محتويات تعليمية طبية وتوصيات شخصية. إذ يعتمد التطبيق على الأنشطة الخاصة بالمستخدم كمعدل النوم ومعدل الخطوات اليومي واللياقة البدنية إلى جانب تحليل نمط حياة المستخدم كتحديد معدلات الإجهاد والنظام الغذائي وغيرها بهدف تقديم توصيات فعالة للحفاظ على معدلات ضغط طبيعية.



يشار إلى أن تطبيق Heart Habit متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور ويُمكن لمستخدمي نظام آي أو إس تنزيله.



