موقع تفاعلي يتيح لك الاستماع لأصوات شعوب العالم
إذا كنت من محبي السفر والتعرف على اللغات المختلفة، فاقرأ هذا الخبر.
يقدم موقع Localingual تجربة تفاعلية مميزة للاستماع إلى أصوات شعوب العالم عبر نطق أسماء الدول والمناطق وغيرها من الكلمات.
ويُظهر الموقع خريطة تفاعلية للعالم يُمكنك من خلالها تحديد دولة معينة أو التقريب أكثر نحو منطقة داخلها للاستماع إلى لهجتها.
ويتيح الموقع للمستخدمين تسجيل أصواتهم باللغة التي تناسبهم ورفعها إلى الموقع لتعريف العالم على اللهجة الخاصة بهم.
فمثلاً يُمكنك تسجيل اسم دولتك باللغة العربية وبلهجة المدينة التي تقطن داخلها وإضافتها على الخريطة، أو اختيار أي كلمات أخرى.
ويتيح الموقع للمستخدمين الاستماع إلى اسم دولة معينة بمختلف اللغات أو اللهجات إلى جانب النشيد الوطني الخاص بها.
كما يوفر الموقع خاصية لتقييم التسجيلات التي يقوم المستخدمون برفعها، وذلك بهدف تقديم تجربة تصفح مثالية ودقيقة.
ويسعى مؤسس الموقع ديفيد دينغ، مؤسس البرمجيات السابق في "مايكروسوفت"، إلى تسليط الضوء على التنوع اللغوي في العالم. ويأمل ديفيد بأن يكون الموقع بمثابة "ويكيبيديا" للغات واللهجات المحكية في جميع أنحاء العالم.
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موقع تفاعلي يتيح لك الاستماع لأصوات شعوب العالم
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