"تويتر" يغلق 377 ألف حساب "يشجع على الإرهاب"
أعلن موقع "تويتر"، الثلاثاء، أنه أغلق نحو 377 ألف حساب، خلال النصف الثاني من عام 2016، لاحتوائه على منشورات "تشجع على الإرهاب "، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
جاء ذلك في تقرير الشفافية الصادر عن موقع خدمة التدوين المصغرة "تويتر".
وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن "التقرير (يصدر مرتين كل عام) ينشر بيانات حول طلبات تتلقاها شركة تويتر من الإدارة الأميركية أو جهات قانونية أخرى لضبط المحتويات على موقعها".
وذكرت الشبكة أن "موقع تويتر الأميركي أوقف 376 ألفًا و890 حساباً لنشره محتويات متصلة بالإرهاب خلال الستة أشهر الأخيرة لعام 2016".
وأضافت أن "2% فقط من مجموع الحسابات المغلقة كانت بناء على طلبات تلقتها من الحكومة بإلغائها".
وأشار موقع "تويتر" إلى أن "74% من الحسابات التي لها صلة بالإرهاب تم العثور عليها بواسطة أدوات مكافحة البريد المزعج (البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه)".
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