لم يبقَ للإعلان عن الهاتف الذكي الذي ينتظره كثيرون غالاكسي إس8، إلا أيام معدودة، ومع ذلك لا تزال التسريبات المتعلقة بالجهاز تتوالى على نحو يومي تقريبا، وآخر فيديو مسرب للهاتف يُظهر أحدهم وهو يكتب عليه.

ونشر الفيديو موقع التسريبات سلاش ليكس” Slashleaks، بعد أن ظهر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، وفيه يقوم أحد الأشخاص باختبار اللمس من خلال النقر على الأرقام والأحرف على لوحة المفاتيح.

ويأتي الفيديو الجديد بعد نحو ثلاثة أيام من نشر شركة سامسونغ الإعلان الترويجي التلفزيوني الثاني الموجه للسوق الكورية، والذي جاء بالتزامن مع إعلانها الرسمي عن مساعدها الرقمي “بيكسبي” Bixby.

وبدأت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إعلانها الجديد، الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، بنفس العد التصاعدي من 1 إلى 8 الذي ظهر في الإعلان الترويجي الأول الذي نشرته قبل أسبوع، ثم يظهر شاب يمشي في غرفة.

ولم تكشف سامسونغ في الفيديو أي شيء عن مواصفات الهاتف، ما عدا نبذة عن التصميم الخارجي للهاتف مع إعلان الموعد عنه، والذي يوافق 30 آذار/مارس الجاري، حسب التوقيت المحلي.

وتعتزم سامسونغ يوم الأربعاء المقبل إقامة حدث خاص في مدينة نيويورك يُنتظر أن تعلن خلاله عن هاتفها الذكي غالاكسي إس8 الذي تُعول عليه كثيرًا في إصلاح ما أفسده هاتفها اللوحي "سيئ الحظ"، غالاكسي نوت7، الذي أضر بها كثيرا.