فيسبوك ماسنجر يتيح مشاركة الموقع لمدة ساعة
أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين عن طريقة جديدة لمشاركة موقع المستخدم عبر دعم منصته للتراسل المباشر ماسنجر للميزة الجديدة المسماة "الموقع المباشر" Live Location، بحيث يمكن مشاركة الموقع الجغرافي للمستخدم مع الأصدقاء للمساعدة في إجراء اللقاءات في الحياة الفعلية.
وتواصل الشبكة الاجتماعية عملية إضافة الميزات الجديدة لمنصة ماسنجر الخاصة بها في الأسابيع التي تسبق مؤتمرها للمطورين F8 developer الذي ينعقد في مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا لمدة يومين متتالين هما 18 و19 من شهر إبريل/نيسان القادم، ومخصص للمطورين ورجال الأعمال الذين يبنون المنتجات والخدمات في جميع أنحاء الموقع.
وتعمل الشركة حالياً على توفير الميزة الجديدة live location لجميع مستخدميها على الصعيد العالمي، على أن تكون متاحة لمستخدمي تطبيقها الرسمي على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS، وتوفر الميزة إمكانية مشاركة الموقع الجغرافي للمستخدم لمدة تصل إلى 60 دقيقة، كما يمكن إنهاؤها في أي وقت.
وتسهل هذه الميزة من عملية التنسيق بين الأصدقاء من خلال تحديد الموقع عن طريق دبوس على الخريطة، ويمكن مشاركة المواقع الجغرافية للمستخدم مع العديد من الأشخاص كما يحلو له، وبحسب صفحة من دليل شركة آبل فإن مشاركة الموقع ضمن ماسنجر يعني إمكانية وصول أكثر من مليار شخص لهذه الميزة واستعمالها.
ويمكن تشغيل الميزة ضمن نظامي أندرويد وآي أو إس عن طريق النقر على رمز الموقع ضمن الرسالة لبدء مشاركة الموقع، بحيث يظهر لاحقاً خريطة لموقع المستخدم الحالي وخيار مشاركته مباشرة، كما يتواجد مؤشر يظهر كم من الوقت المتبقي لانتهاء فعالية المشاركة والوصول إلى 60 دقيقة.
وتعمل منصة فيسبوك على تقدير الوقت اللازم لوصول الأصدقاء إلى موقع المستخدم الحالي عند استعمال السيارة، كما تعمل على عرض تقدير المدة الزمنية للأصدقاء الآخرين أيضاً، وأكدت الشركة على أن ميزة مشاركة الموقع الجغرافي اختيارية تماماً، ويمكن للمستخدم التحكم بها بشكل كامل في أي وقت وتحت أي ظرف.
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