بعد مرور حوالي 7 أعوام على شكل البيضة التي يمنحها تويتر كصورة افتراضية للملف الشخصي للمستخدمين الجدد، الذين لم يضيفوا صورة خاصة بهم، أعلن موقع التغريد الأشهر أن هذا الأمر سيتغير وسيتم اعتماد صورة افتراضية جديدة.

وأعلنت الشركة قبل يومين أن اختباراتها أظهرت أن العديد من المستخدمين قد أعجبتهم صورة البيضة، لذا لم يعمدوا إلى تغييرها ووضع صورة شخصية معبرة عنهم، ما أدى إلى الخلط بين الحسابات المزورة، وتلك التي تتخذ صورة البيضة كصورة خاصة لكنها حسابات فاعلة.

لكن الشركة أسقطت البيضة، واعتمدت اللون الرمادي ليظهر كصورة مؤقتة تحتاج للتغيير، مقارنة بالبيضة البيضاء والخلفية الملونة سواء بالأصفر أو البنفسجي.

واعتمدت #تويتر تصميما للصورة الجديدة للشخص المجهول، تتأرجح ما بين الذكر والأنثى حتى لا تعتبر انحيازاً.

إلا أنه لم يتضح بعد، بحسب موقع عالم التقنية، ما إذا كانت الحسابات القديمة ستبقي على صورة البيضة، أم ستحصل على الصورة الجديدة.