5 نصائح لتجنب إضافة الحسابات الوهمية على فيسبوك

غالبا ما تأتي أي مستخدم على فيسبوك طلبات "إضافة" أو "صداقة" من حسابات لشخصيات لا يعرفها.. وعند تصفُّح الحساب يكتشف المستخدم أنه لا يوجد أي صديق مشترك بينه وبين "طالب الصداقة"، أو أنه يوجد عدد قليل جدا من الأصدقاء المشتركين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.



مثل هذه الحسابات مزيفة ووهمية، وقد يكون وراءها قراصنة، ولتجنبها إليك 5 نصائح :".



النصيحة الأولى: استخدام خاصية البحث العكسي للصور لتحديد الشخص الموجود في صورة الملف الشخصي للحساب المراد معرفة هويته. ومن خلال هذا البحث سيمكن الوصول لصور مماثلة لهذا الشخص على شبكة الإنترنت. وإذا كان حساب الفيسبوك حقيقياً سيكون من الصعب العثور على صورة مماثلة للمستخدم على الإنترنت، أما إذا كان مزيفاً سيتواجد له صورة أو عدة صور مشابهة منشرة على الإنترنت.



النصيحة الثانية: معظم الحسابات الوهمية تستخدم دائماً صورة واحدة فقط، وإذا تأكدت أنه لا توجد صور أخرى في الحساب، سواء شخصية أو جماعية، فهذا حساب وهمي لا تقبل صداقته أو إضافته.



النصيحة الثالثة: يجب التحقق من السجل الزمني للحساب لمعرفة متى انضم لفيسبوك، حيث إن معظم الحسابات الوهمية يكون قد تم إنشاؤها منذ أسبوع مثلا أو أقل قبل أن يبدأ في إرسال في طلبات الصداقة لآخرين.



النصيحة الرابعة: معظم الحسابات الوهمية تكون بأسماء فتيات، ولذلك إذا أرسلت إليك فتاة لا تعرفها طلب صداقة، فكن حذراً وتحقق من صفحتها، فمثل هذا الحساب قد يكون وراءه هاكرز أو مستخدم سيبدأ في اختراق حسابك أو ممارسة عمليات احتيال ونصب.



النصيحة الخامسة: يجب التحقق من قائمة الأصدقاء في الحساب، فإذا كان لديه أصدقاء مشتركون ومدينة معروفة ورقم هاتف فهذا حساب حقيقي، أما إذا لم يكن ذلك موجودا فما عليك سوى استخدام كلمة "مسح" أو "إزالة" لحذف طلب الصداقة من هذا الحساب فورا.