مفاجأة في شاشات "آيفون 8" الذي يترقبه العالم

أظهرت أحدث التسريبات عن هاتف " آيفون 8 " مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقول التسريبات إن الشاشة ستكون معكوفة وستكون من إنتاج شركة "سامسونج " الكورية التي تشكل المنافس الأكبر لشركة "آبل" الأميركية في سوق الهواتف النقالة على مستوى العالم، فيما تشير بعض التقارير الى أن الهاتف الجديد الذي يترقب العالم طرحه خلال العام الحالي سيكون على عدة طرازات، وأن واحداً منها فقط سيكون بشاشة معكوفة، ما يتيح للمستخدمين الاختيار بين الشاشة العادية أو المعكوفة.



وقال موقع "بزنس إنسايدر" في تقرير له اطلعت عليه "العربية نت" إن شركة "آبل" الأميركية طلبت كمية كبيرة من شاشات (OLED) المعكوفة عالية الدقة، ووضعت أمر الشراء لدى شركة "سامسونج" الكورية، وهو ما يؤكد فرضية أن "آيفون 8" سيكون بشاشة معكوفة.



وفي حال صحت هذه المعلومات فهذا يعني أن "آبل" تلحق بمنافستها "سامسونج" للمرة الثانية، حيث سبق أن قلدتها بطرح الهاتف ذو الشاشة الكبيرة (5.5 إنش) وذلك بعد أن لاقت هواتف "سامسونج" الكبيرة قبولاً وانتشاراً عالمياً واسعاً، وهذه المرة الثانية التي تلحق بها "آبل" بمنافستها حيث كان للشركة الكورية السبق في طرح هواتف بشاشات معكوفة تكون أطراف الجهاز فيها جزء لا يتجزء من الشاشة.



وكشف تقرير لشركة (IHS) لبحوث السوق أن شركة "آبل" طلبت من "سامسونج" 70 مليون وحدة من شاشات (OLED) ليتم تسليمها خلال العام الحالي، وهو ما يؤكد أنها ذات علاقة بالهاتف الجديد، فيما تقول (IHS) إن حالة استنفار تعيشها شركة "سامسونج" من أجل تهيئة 95 مليون وحدة من الشاشة المطلوبة خلال العام الحالي تحسباً لطلبات إضافية من قبل الشركة الأميركية، وللوفاء بهذه الطلبات بسرعة فائقة.



وأكد موقع "ديجي تايمز" المتخصص بأخبار التكنولوجيا هذه المعلومات، وقال في تقرير له إن شركة "آبل" أبرمت عقداً مدته عامين وتبلغ قيمته الاجمالية 9 ملايين دولار لتزويدها بشاشات معكوفة صغيرة الحجم من نوع (OLED). وأشار الموقع الى أنه "بموجب هذا العقد فان شركة سامسونج سوف تشحن ما بين 70 و92 مليون وحدة من هذه الشاشات قبل نهاية العام 2017".



واستنتج التقرير من هذه الأرقام أن 30% من هواتف "آيفون 8" القادمة الى السوق سوف تكون بشاشات معكوفة، حيث تبيع الشركة نحو 200 مليون قطعة من هواتف "آيفون" سنوياً، الأمر الذي يرجح بأن الشركة ستطرح أكثر من طراز من هواتف "آيفون 8" وأن واحداً فقط من هذه الطرازات سيكون بشاشة معكوفة.



وكانت جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية أول من كشف قبل عدة شهور بأن شركة "آبل" تدرس طرح هواتف "آيفون" بشاشات معكوفة، إلا أن هذه المرة هي الأولى التي يتبين بأن الشاشات ستكون من إنتاج الشركة المنافسة "سامسونج".