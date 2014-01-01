الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 378ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد استقر أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي مع استمرار حالة الحذر التي تمر بها الأسواق بعد الضربة الجوية الأمريكية لسوريا الأسبوع الماضي.

وبقي الدولار مدعوما عقب إعلان رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك وليام دادلي أن خطط خفض الميزانية العمومية للمجلس هذا العام ستدفع بشكل بسيط نحو خطط رفع أسعار الفائدة. (كونا)