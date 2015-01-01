هل يحتوي "آيفون 8" على ميزة "التوصيل الذكي"؟

أشار تقرير صادر حديثاً إلى إمكانية احتواء هاتف آيفون 8 iPhone، وهو هاتف شركة آبل الأحدث المنتظر، على ميزة التوصيل الذكي Smart Connector الموجودة على ظهر الهاتف والتي تظهر على شكل ثلاث نقط على غرار نقط التوصيل الذكية الموجودة على أجهزة حواسيب آيباد برو اللوحية والتي يمكن استعمالها لتوصيل نظارة الواقع الافتراضي والواقع الغامر.



ويزعم التقرير إمكانية أن يتضمن هاتف آيفون 8 الجديد موصل ذكي للشحن اللاسلكي لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي والواقع الغامر، حيث تبحث الشركة عن طرق مبتكرة لتمييز نفسها عن المنافسة، وهي الميزة التي انتشرت حولها الشائعات على نطاق واسع ومتوقع تواجدها بقوة ضمن الهاتف، كما يمكن استعمال هذه الميزة لربط الملحقات الأخرى.



وقد أهملت الشركة بشكل كبير ميزة التوصيل المغناطيسي الذكي الموجودة على حواسيب آيباد برو اللوحية من قياس 12.9 إنش منذ إطلاقها في العام 2015، حيث اقتصر استعمالها على الإكسسوار الرسمي الوحيد من الشركة وهي لوحة المفاتيح الذكية من آبل.



وكانت التسريبات قد كشفت خلال العام الماضي أن الشركة قد تتجه إلى تضمين هواتف آيفون 7 ميزة الموصل الذكي، إلا أنها قررت في نهاية الأمر إلغاء الفكرة، مما يجعل إمكانية إحياء هاتف آيفون 8 لفكرة الموصل الذكي أمراً ممكناً.



ويتوقع أن يتم الكشف عن آيفون 8 جنباً إلى جنب مع هواتف من عائلة آيفون 7 إس في خريف عام 2017، وتشير المعلومات إلى إمكانية حصول هاتف آيفون 8 على أكبر عملية إعادة تصميم لهواتف آيفون منذ صدوره قبل عقد من الزمان.



ويفترض أن يأتي الهاتف بخلطة تجمع بين الزجاج الجديد والهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ مع شاشة من نوع OLED ممتدة من الحافة إلى الحافة مع أجهزة استشعار أخرى وزر قائمة رئيسية مدمج ضمن الشاشة مع دعم لتقنية الشحن اللاسلكي.



وقد أكدت مجموعة من المصادر الموثوقة على مدى الأشهر القليلة الماضية أن هاتف آيفون 8 سوف يشمل ميزة الشحن اللاسلكي دون الحاجة إلى غطاء مخصص، وظهرت في وقت سابق من هذا العام معلومات تشير إلى أن آبل قد أمضت السنوات الثلاث الماضية تعمل مع شركة Broadcom للوصول إلى حل للشحن اللاسلكي.