لماذا أعدمت ألمانيا 35 طناً من لعبة سبينر؟
أعلنت مصلحة المستهلك في ألمانيا نيتها إعدام ما يقدر بـ 35 طنا من لعبة سبينر fidget spinners ذائعة الصيت، وذلك بعد أن اعتبرت "غير آمنة".
وصودرت هذه الألعاب في جمارك مطار فرانكفورت، حيث كان من المقرر أن يتم بيعها إلى المحلات التجارية.
وكانت تلك الألعاب قد أحضرت عبر الطائرة من الصين حيث صنعت هناك.
وقال مكتب الجمارك المركزي: "برغم أنها وزعت في جميع القارة الأوروبية، إلا انها نماذج غير آمنة، يمكن أن تفك أزرارها (دوارات) بسهولة ويتم ابتلاعها بواسطة الأطفال الصغار".
وطبقا لما ذكره موظفو مصلحة الجمارك المركزية يوم الجمعة، فإنها أيضا تفتقد لعلامة CE المطلوبة لحماية المستهلكين، حيث لم تتوفر في هذه الشحنات.
وقال الموظف كريستين ستري أن هناك 35 طنا من هذه اللعبة "غير آمنة"، تمت مصادرتها في شهر واحد فقط.
وفي الشهر الماضي، خضعت فتاة أميركية صغيرة لإجراء عملية جراحية بعد أن ابتلعت الدوار الصغير من اللعبة، وقد أظهرتها أشعة الليزر في المرئ وتم استخراجها بواسطة الأطباء عبر الجراحة.
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