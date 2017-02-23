إن كنت تبحث عن هدية ملائمة لأحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، فلا داعي للبحث كثيراً حول الأمر إن كان صديقك يمتلك هاتف آيفون.

فهناك العديد من الهدايا المنوعة التي يُمكنك تقديمها كهدية لصديقك ستجعله بلا شك يشعر بالسعادة الغامرة إلا إذا كان يشعر بالاستياء من هاتف آيفون الخاص به، ففي هذه الحالة عليك تجنب هذه القائمة بالكامل.

إليك بعض الهدايا الملائمة لمستخدمي هواتف آيفون

سماعات لاسلكية

تتوفر العديد من سماعات الأذن اللاسلكية لهواتف آيفون في الأسواق حالياً، وتعتبر سماعات AirPods الأكثر توافقاً مع أجهزة آبل كافة نظراً لتطويرها من قبل الشركة نفسها.

لكن إن كنت تعتقد أن سعر السماعة البالغ 160 دولارا أميركيا تقريباً غير ملائم لميزانيتك، فيمكنك حينها الاعتماد على سماعات بسعر أقل مثل سماعة LG Tone Pro HBS-770 أو سماعة Samsung Level U والمتوفرتين بأسعار ما بين 40 – 50 دولارا أميركيا.

غطاء مميز

ستجد أمامك تشكيلة واسعة جداً من الأغطية لهواتف آيفون بكافة إصدارتها بدءا من الأغطية منخفضة الثمن وصولاً إلى الأغطية الباهظة.

فمثلاً يُمكنك شراء الغطاء الجلدي الرسمي لهواتف آيفون مقابل 50 دولارا أميركيا، أو غطاء STRATOZY الجلدي الفاخر مقابل 80 دولارا أميركياً أو الاختيار من بين التشكيلات الواسعة المتوفرة في الأسواق أو عبر الإنترنت.

عدسة كاميرا أو كاميرا فورية

إن كان صديقك يحب التصوير باستخدام الهاتف فهناك مجموعة منوعة من الهدايا الملائمة له، مثل عدسات الكاميرا أو الكاميرات الفورية التي تتيح لك طباعة الصور مباشرة باستخدام الهاتف الذكي.

وعلى سبيل المثال هناك عدسة olloclip الشهيرة التي تتيح التقاط صور احترافية بهواتف آيفون والمتوفرة بسعر 150 دولارا أميركياً.

أما لطباعة الصور فورياً فهناك طابعة Lifeprint أو طابعة Prynt والمتوفرتان بسعر 150 دولارا أميركيا أيضاً.

آيفون الجديد

أما إن كنت ترغب بمفاجأة صديقك أو أحد أفراد عائلتك بهدية رائعة، فلا شك أن شراء آخر إصدار من هاتف آيفون سيكون الخيار الأفضل، خصوصاً إن كان صديقك لا يمتلك الإصدار الأخير من الهاتف، لكن ربما عليك أن تتأكد من توافر ميزانية كافية لذلك.