هذا ما سيحمله آيفون 8 من تغييرات!

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل لن تجعل حساس بصمات الأصابع في هاتفها المرتقب آيفون 8 تحت الشاشة، كما أشيع سابقًا، وذلك مع اقتراب الإعلان عن الهاتف الذي يُنتظر أن يتم في شهر أيلول/سبتمبر القادم.



ونشر التقرير المحلل لدى شركة “كي جي آي” KGI، مينج-تشي كو، المعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بشركة آبل، وتطرق فيه إلى الحديث عن الجيل القادم من هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بالإضافة إلى الهاتف الجديد كليًا آيفون 8 الذي سوف يمتاز بشاشته المصنوعة بتقنية OLED.



ويعتقد المحلل أن آيفون 8 سوف يأتي مع شاشة تعد الكبرى في السوق فيما يتعلق بنسبة مساحة الشاشة إلى جسم الهاتف، وذلك بفضل "الثَلم" في الجزء العلوي من الشاشة وجعل زر “الرئيسية” افتراضيًا ضمن الشاشة.



ومع ذلك، أشار كو إلى أن زر "الرئيسية" الافتراضي لن يدعم التعرف على بصمات الأصابع.

الشاشة والكاميرا



ويُعتقد أن تقرير كو هو ملخص للعديد من الشائعات الأخيرة ويقدم كذلك بعض الأنباء الجديدة، إذ يؤكد المحلل أن آيفون 8 سوف يتمتع بشاشة تغطي تقريبًا كامل واجهته باستثناء جزء صغير أعلى الهاتف، سيكون مخصصًا لدمج الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن ومستشعرات أخرى.



وذكر المحلل أن آيفون 8 سوف يقدم شاشة بقياس 5.8 بوصات وذلك في جسم آيفون 7 الذي يقدم شاشة بقياس 4.7 بوصات، وذلك بفضل المساحة الكبيرة للشاشة نسبةً إلى جسم الهاتف. وبالنسبة لهاتفي آيفون 7إس و آيفون 7إس بلس، اللذين يأتيان مع شاشة من نوع “إل سي دي” LCD، فإنهما سوف يحافظان على نفس قياس الشاشة البالغ 4.7 بوصات بالنسبة للأول، و 5.5 بوصات بالنسبة للآخر.

وتأكيدًا لتسريبات سابقة، ذكر كو أن الهواتف الثلاثة جميعها سوف تدعم ميزة الشحن اللاسلكي، ولكن قاعدة الشحن الخاصة بالأجهزة سوف تُباع على حدة.

حساسات بصمات الأصابع



وبخلاف كافة التسريبات السابقة، يقول كو إن آيفون 8 لن يأتي مع أي نوع لحساسات بصمات الأصابع، لا داخل الشاشة ولا على ظهره، إذ يبدو أن آبل سوف تزيل حساس “تاتش آي دي” Touch ID لصالح ميزة التعرف على الوجه.



وقال كو إن وضع حساس البصمة تحت الشاشة يواجه العديد من المشكلات الفنية التي منعت آبل من الالتزام بهذه التقنية. ومع أن بعض التسريبات السابقة تحدثت أن آبل قد تضع الحساس على ظهر الهاتف أو في زر الطاقة، ولكن تقرير كو يحاول تأكيد أن الهاتف لن يتضمن أي حساس لبصمات الأصابع.



ويُشاع أيضًا أن آيفون 8 سوف يقدم كاميرا أمامية تدعم تقنية تحسس العمق ثلاثي الأبعاد، مما يتيح تحسين التقاط صور السيلفي وإمكانية المصادقة من خلال التعرف على الوجه، وبالتالي إلغاء الحاجة لحساس بصمات الأصابع. وداخليًا، سوف يقدم آيفون 8 وآيفون 7إس بلس ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايتات، في حين سوف يقدم آيفون 7إس ذاكرة بحجم 2 جيجابايت.



كما أشار كو إلى أن الهواتف الثلاثة جميعها سوف تأتي مع مساحة تخزين داخلية تترواح بين 64 و 256 جيجابايتًا، بالإضافة إلى أنها جميعها سوف تأتي مع منفذ “لايتنينج” Lightning.