إليك بعض النصائح للاستفادة من البحث على غوغل
من منا لا يلجأ مرة في اليوم على الأقل إلى محرك البحث الأشهر غوغل . إلا أن بعض الأساليب تسهل لنا عملية البحث هذه وتجعهلها أكثر فعالية. لذا نقدم في ما يلي بعض النصائح التي تساعد على البحث في محرك غوغل بطريقة فعالة وتضمن لك أقصى استفادة أثناء البحث عن الموضوعات التي تريدها:
ضبط إعدادات البحث
تساعدك إعدادات البحث في محرك جوجل على تحقيق استفادة أكبر أثناء البحث، فمن خلالها يُمكنك تفعيل ميزة البحث الآمن والتي تعمل على حظر الصور غير الملائمة أو الإباحية من نتائج بحث غوغل.
كذلك يُمكنك التحكم بتوقعات البحث الفورية، وتحديد عدد النتائج في كل صفحة وضبطها ما بين 10-100 نتيجة وذلك في حال تفعيلك لخيار "عدم إظهار نتائج البحث الفوري أبداً"
أما إن كنت ترغب بالوصول إلى عدة مقالات حول موضوع معين فيمكنك أيضاً تفعيل ميزة فتح النتائج في نافذة تصفح جديدة وذلك للاستمرار في عملية البحث.
حدد ما تبحث عنه بدقة
قبل البدء بعملية البحث، يُفضل أن تحدد الكلمات التي ستستخدمها في البحث بعناية وبصورة تلائم الموضوع المستهدف بدقة، وذلك من خلال اختيار كلمات وصفية دقيقة وكافية، إلى جانب مراعاة ترتيب الكلمات في خانة البحث بحسب الأهمية.
إذا كنت تعتزم البحث عن موضوع معين بشكل عام، فيمكنك حينها الاقتصار على الكلمات المفتاحية الرئيسية والحصول على نتائج مختلفة،
بينما للوصول إلى معلومات محددة فيجب استخدام كلمات تدل مباشرة على الموضوع والابتعاد عن الكلمات الدلالية العامة.
استخدام عدد مقبول من الكلمات
يسمح لك محرك بحث غوغل بالبحث بحد أقصى لغاية 32 كلمة في عملية البحث الواحدة، ويتم استثناء أي كلمات إضافية بعد 32 كلمة مباشرة.
وعلى الرغم من أن أغلب عمليات البحث التي يجريها المستخدم تقتصر على عدة كلمات فقط، إلا أن اختيارك لعدد قليل جداً من الكلمات سيؤدي إلى نتائج بحث غير دقيقة.
لذا احرص على استخدام عدد معقول من الكلمات أثناء عملية البحث مع تجنب علامات الترقيم والرموز إلا في حال كانت هذه الرموز لها إشارة واضحة مثل رموز العملات أو عند استخدامها لنقل المعنى مثل البحث عن لغة C++ وهكذا
المواضيع الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو عند 344ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 344ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 50 سنتا ليبلغ 60ر46 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 60ر46 دولار أمريكي مقابل 10ر46 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا ... التتمة
وزير الصحة يفتح تحقيقا في حادثة مستشفى الصباح لمعاقبة المتسببين
قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إن الوزارة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات حادثة مستشفى الصباح ومدى صحة تهجم عدد من موظفي العلاقات ... التتمة
ارتفاع ضحايا فيضانات بالصين إلى 56 قتيلًا و22 مفقودًا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح مناطق جنوب الصين والناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية إلى 56 قتيلا و22 ... التتمة