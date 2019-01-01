فولفو: سيارات البنزين ستصبح جزءاً من الماضي بحلول 2019

أطلقت شركة "فولفو" مكابحها بإنتاج السيارات المزوّدة بالبنزين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التركيز على تحويل إنتاجها كلياً للسيارات الكهربائية بحلول عام 2019.

وبهذا تعد الشركة الصينية، مصنّع السيارات الأول بإعلانه لتبنّي إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، وأشارت "فولفو" إلى أنها ستطلق خمس سيارات كهربائية بالكامل بين عامي 2019 و2021، ثلاث منها سيحمل علامة شركة "فولفو"، أما السيارتان الباقيتان فستحمل علامة الأداء العالي "Polestar".

أما ما تبقى من أسطول "فولفو" فسيتكون من إما سيارات هجينة تحوي وصلة كهربائية أو ما نشهده من السيارات الهجينة اليوم، والتي تجمع بين محركات البنزين والبطارية.



وابتداء من عام 2019 ستنتج "فولفو" فقط سيارات تحوي محركاً كهربائياً، لتنعدم السيارات التي تعمل على الاحتراق الداخلي للمحرك.



ومن المرجّح بأن هذه الخطوة أنتت بتأثير من شركة "Geely" الصينية، والتي اشترت "فولفو" عام 2010، وها يأتي أيضاً وسط التحرّك السريع للصين نحو تنبنّي السيارات الكهربائية، بالأخص مع كونها ثاني أكبر الدول تلوثاً في العالم، إذ تخطط الدولة إلى نشر خمس ملايين سيارة كهربائية في طرقها بحلول عام 2020.