تسريبات متواترة حول جوال نوكيا الجديد..

تستعد "إتش إم دي جلوبال" الفنلندية لإطلاق واحد من أبرز جوالاتها الذكية على مدار سنوات، والذي سيحمل علامة "نوكيا" ويبدو أنه أحد آليات الشركة للعودة إلى مقارعة الكبار، وفقًا للتسريبات التي أوردها الصحفي المختص بشؤون قطاع التكنولوجيا "ايفان بلاس".

ويأتي هذا بعدما أطلقت "إتش إم دي" في فبراير/ شباط الماضي أول جوال يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ويحمل علامة "نوكيا"، والذي لقى استحسانًا كبيرًا.

أما الجوال الجديد الذي يحمل اسم "نوكيا 8" فيتميز بتصميم كلاسيكي وجبهة أمامية بسيطة، ويبدو أنه يستخدم نفس الإطار المصنوع من الألومنيوم الذي حملته الكثير من جوالات "نوكيا"، وبحسب "بلاس" فإنه سيطرح باللون الأزرق والفضي والذهبي الممزوج بالأزرق والذهبي الممزوج بالبني.

وزود الجهاز الجديد بشاشة 5.3 بوصة عالية الوضوح، ومعالج "835 Snapdragon" من إنتاج "كوالكوم"، وذاكرة عشوائية بقدرة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، إلى جانب كاميرا 13 ميجابكسل.

ومن المقرر أن يطرح الجوال نهاية الشهر الجاري مقابل 675 دولارًا، وفقًا لهذه المواصفات فإن "نوكيا 8" قد يسهم في جذب العديد من المحبين القدامى وحتى الجدد للعلامة الفنلندية، رغم أنه لن يكون قادرًا على منافسة بعض الأجهزة الرائدة مثل "سامسونج جالاكسي إس 8".