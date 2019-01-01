مايكروسوفت تخطط لوقف إصدار واحد من أعتق برامجها وأكثرها شعبية

تخطط شركة "مايكروسوفت" لإزالة برنامج "الرسام –Paint" من نظام تشغيل "ويندوز 10"، بعدما أبقت عليه خلال 32 عامًا كأحد التطبيقات الأساسية التي تزود بها أنظمة التشغيل.

وفي قائمة أصدرتها الشركة حول التعديلات المرتقبة بنظام التشغيل، ذيلت "مايكروسوفت" بند برنامج الرسام بعبارة "تم الإيقاف"، ما يعني أن التطبيق قد يتم إزالته في التحديث الجديد لـ"ويندوز 10" المرتقب في وقت لاحق من هذا العام.

وعرف برنامج الرسام لأول مرة عند إصدار نظام التشغيل "ويندوز 1" في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1985، وكان في الأصل نسخة مرخصة من برنامج "PC Paintbrush" الذي أنتجته شركة "ZSoft".

وخلال العام الماضي، كشفت "مايكروسوفت" عن نسخة مطورة من البرنامج تفوق قدرات النسخة الأولية كثيرًا، حيث تدعم الرسم ثلاثي الأبعاد.

ويحظى التطبيق العتيق بشعبية واسعة بين مستخدمي "ويندوز" على الرغم من محدودية إمكانياته مقارنة ببرامج أخرى أكثر تطورًا مثل "أدوبي فوتشوب"، لكن البساطة والسهولة التي عرف بها جعلت استخدامه يسيرًا على الكثيرين.