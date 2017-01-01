تسارع تحول مستخدمي آندرويد إلى جوالات آبل حتى قبل إصدار آيفون 8

تمكنت "آبل" من استقطاب عدد كبير من مستخدمي الجوالات الذكية التي تعمل بنظام "آندرويد" خلال الربع الثاني من 2017، بوتيرة هي الأكبر خلال عام، بحسب ما كشف عنه تقرير لشركة الأبحاث "CIRP" الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 75% من مشتري "آيفون" هم في الأساس مستخدمون قرروا ترقية جوالاتهم القديمة نسبيًا مثل "آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" إلى الإصدارات الأحدث، مضيفًا أن 20% من المشترين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم توقفوا عن استخدام جوالات "الآندرويد" من أجل اقتناء "آيفون".

وخلال الثلاثة فصول المنقضية في مارس/ آذار الماضي، شكل مستخدمو "آندرويد" نحو 14% إلى 17% فقط من مشتري "آيفون".

وقال التقرير إن نسبة مشتري جوالي "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس" من بين إجمالي مشتري أجهزة "آيفون" بلغت 81% خلال الربع الأخير مقابل 70% في الربع السابق عليه.

وبذلك انخفضت نسبة مشتري أجهزة "آيفون" الأقدم إلى 19% خلال الربع الأخير، مع ترقب الكشف عن النسخة الأحدث "آيفون 8" خلال الأشهر المقبلة.