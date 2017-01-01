بريطانيا.. لا سيارات بنزين أو ديزل 2040
تنوي الحكومة البريطانية حظر بيع #السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين مع حلول العام 2040، ضمن خطة جديدة لمكافحة التلوث الجوي، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام البريطانية.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أسابيع على صدور قرار مماثل في فرنسا.
وأكدت متحدثة باسم وزارة البيئة البريطانية أن الحكومة ستعلن خطة لمكافحة التلوث، من دون أن تكشف عن تفاصيلها.
والهدف منها هو تخفيض #التلوث الجوي بغاز ثاني أوكسيد النيتروجين الذي ينبعث من عوادم السيارات والشاحنات.
وبريطانيا واحدة من خمسة بلدان حذّرتها #المفوضية_الأوروبية في شباط/فبراير من رداءة جوّها، إلى جانب ألمانيا وفرنسا.
وبحسب الأرقام الرسمية، يؤدي التلوث الجوي إلى 40 ألف حالة وفاة مبكرة في #بريطانيا، وانتشار للأمراض التنفسية ولاسيما لدى الصغار.
لذا، طلبت المحكمة العليا في لندن من الحكومة العام الماضي أن تعيد النظر في إجراءاتها المقررة لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة التلوث.
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