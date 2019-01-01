رئيس شركة شل: سيارتي القادمة ستكون كهربائية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتش شل" "بن فان بوردن" إنه سيختار نموذجاً كهربائياً عندما يشتري سيارة جديدة، في إشارة قد تعني الكثير لمستقبل الوقود الأحفوري.
وتأتي تصريحات "بوردن" رغم استحواذ "شل" على شركة "بي جي" مقابل 54 مليار دولار العام الماضي، في رهان كبير منها على انتعاش أعمال الغاز الطبيعي مع تحول العالم إلى الوقود الأقل تلويثًا.
وخلال مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" قال "بوردن" إن التحرك نحو الاقتصاد الكهربائي ووسائل النقل الكهربائية في أماكن مثل شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة والصين، أمر جيد.
وتابع: يجب أن نكون على دراية كافية بتغلغل المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالهيدروجين أو الغاز في السوق، في ظل جهود الإبقاء على الاحتباس الحراري أدنى 2 درجة "سلزيوس".
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