"تويتر" يزيد عدد حروف التغريدات إلى 280 رسمياً
أعلن موقع "تويتر" زيادة الحدّ الأقصى للحروف في التغريدة الواحدة إلى 280 حرفاً، رسمياً، لجميع المغردين عالمياً، بعدما كانت مطروحة كميزة تجريبية لبعض المستخدمين.
وقال في تدوينة "نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف. نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع".
واستبدلت الشركة عدّاد الحروف الذي يظهر عند كتابة تغريدة جديدة، برمز الدائرة، في محاولةٍ لإظهار عدم تقيّد المستخدمين.
وكان تقييد عدد حروف رسائل "تويتر" بمئة وأربعين حرفًا علامة مميزة لشبكة التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في عام 2006، نسبةً إلى الحد الأقصى في حروف الرسالة النصيّة.
وقالت الشركة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إن طريقة استخدام الناس لـ"تويتر" عند الكتابة بالصينية واليابانية والكورية كانت سببًا في النظر في زيادة حد الحروف.
وأثارت الميزة الجدل حينها، إذ أعاد مغردون مطالبتهم بإضافة زر التعديل (edit) بدلاً من ميزات أخرى لم يطلبوها.
المواضيع الأكثر قراءة
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 6ر0 في المئة
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 06ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر6180 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 في المئة.في المقابل ... التتمة
(الائتمان الكويتي): ندرس اعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق مع سياسة (السكنية)
قال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف اليوم الاربعاء ان البنك يعكف على دراسة اعادة هيكلة التمويل العقاري ليتوافق ... التتمة
"تويتر" يزيد عدد حروف التغريدات إلى 280 رسمياً
أعلن موقع "تويتر" زيادة الحدّ الأقصى للحروف في التغريدة الواحدة إلى 280 حرفاً، رسمياً، لجميع المغردين عالمياً، بعدما كانت مطروحة كميزة تجريبية لبعض المستخدمين.وقال في ... التتمة