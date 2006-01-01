"تويتر" يزيد عدد حروف التغريدات إلى 280 رسمياً



أعلن موقع "تويتر" زيادة الحدّ الأقصى للحروف في التغريدة الواحدة إلى 280 حرفاً، رسمياً، لجميع المغردين عالمياً، بعدما كانت مطروحة كميزة تجريبية لبعض المستخدمين.



وقال في تدوينة "نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف. نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع".



واستبدلت الشركة عدّاد الحروف الذي يظهر عند كتابة تغريدة جديدة، برمز الدائرة، في محاولةٍ لإظهار عدم تقيّد المستخدمين.



وكان تقييد عدد حروف رسائل "تويتر" بمئة وأربعين حرفًا علامة مميزة‭ ‬لشبكة التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في عام 2006، نسبةً إلى الحد الأقصى في حروف الرسالة النصيّة.



وقالت الشركة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إن طريقة استخدام الناس لـ"تويتر" عند الكتابة بالصينية واليابانية والكورية كانت سببًا في النظر في زيادة حد الحروف.



وأثارت الميزة الجدل حينها، إذ أعاد مغردون مطالبتهم بإضافة زر التعديل (edit) بدلاً من ميزات أخرى لم يطلبوها.